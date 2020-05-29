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﻿張氏理論——下調負磅難為騎師

2020-05-29 列印
  德甲復賽了，由於停賽太久，復操時間未夠，多數球員都狀態未足，因此出了臨場賽例，全場每隊可換五人。歐洲仍未全面恢復跑馬，但據說也會於初期有應變措施，即馬匹負磅暫時提高一些，盡量避免輕磅，因為怕騎師久休體重上升，另一原因是不少騎師要焗汗減磅，於疫情下無法去桑拿設施。

　　老張常說，為了馬匹福祉，輕磅是好事，但對騎師則未必，尤其是現代西方社會，找二百磅的人比找一百一十磅的成年人容易得多。可以當騎師的人並不多，就算極有興趣及天分，體重於一百二十磅以上已難當騎師。於歐洲尚好，因為標準磅位是一二三及一二六磅，但於美加，一百二十磅已是重磅。香港於六十年代，頂磅是一五四磅，一班馬甚至要負一五九超頂磅，於今天來看是難以置信。

　　職業賽開始時，一百五十磅仍是頂磅，經十幾廿年慢慢下調，一百四十磅維持多年，未幾改為一三七磅，至於目前一三三磅頂磅已有廿餘年歷史了。

張福元
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