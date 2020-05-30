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馬場浮世繪——包裝系馬主再購入一駒

2020-05-30 列印
  「包裝」系馬主李氏除了斥巨資購入曾勝兩場一級賽的「影子英雄」外，還盛傳用超過六百萬港元購入另一匹Master Montaro，並且擬在來港後交由下季在港開倉的希斯訓練。可是後駒只曾出賽一次，即使輕鬆贏馬，卻未符合香港賽馬會的六十八分的自購馬進口資格，於是希斯安排該駒昨午在智朗馬場出戰一場一一四○米賽事，結果該駒在韋米高胯下輕易以三個馬位勝出，相信以其兩場頭馬的表現，已取得來港資格。

  然而，根據澳洲稅務條例規定，任何馬匹在購入後，如果在澳洲出賽必須繳付銷售稅， 預計馬主需繳付稅款多達五十萬澳元。

馬場浮世繪
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