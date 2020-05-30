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馬場浮世繪——陳嘉熙適宜恢復策騎出賽

2020-05-30 列印
  見習騎師陳嘉熙早前因頸部不適而未能履行五月二十七日星期三沙田賽事的策騎聘約。馬會首席醫療主任昨日通知受薪董事小組，陳嘉熙現已無恙，適宜恢復策騎出賽。

馬場浮世繪
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