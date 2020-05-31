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勝在有方——順意寶蓄銳欺弱旅

2020-05-31 列印
　　「順意寶」今季轉入韋達馬房後演出轉穩。季初連場負重輸給「綠尚飛馳」和「獨角寶寶」時，僅值四班中級水平，但回到三班負輕磅反而表現更好，先輸給實力指標「歡樂小子」而氣走「美麗甜心」，水準提升不少，翌戰中等步速跟前，自造58秒87，仍能氣走早前贏二、三班之「蒙古王」和「大眾歡呼」，重現三班中上級能力，實力比廄侶「承你所願」有過之而無不及。既然後駒稍休後最近可在千二米得2W1P，「順意寶」實力級數應比一般三班短途馬高得多。回氣兩場後休近三個月，曾在外地勝千二，在港也贏谷草千二，憑新鮮感縮程可氣走此批弱旅。

　　「運來福星」大前仗黏地難追下入Q而氣走稍後差點贏馬之「雪戰神駒」，前仗直路稍受阻下跟翌戰提升名次之「威威心得」跑近，剛戰蝕位多兼步速不利也能追近，確認正常場地也合跑，排檔內移可威脅。「飛天劍」兩度在谷草入位僅值三班中級，但轉投東廄後初跑田草，同父馬合跑田草，檔佳要防。

方駿暉
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