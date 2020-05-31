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翠絲過兩關——無心睡眠不會留手

2020-05-31 列印
　　第六場「無心睡眠」上周後追跑第五，該場前四名馬率先入直路後便排隊過終點，餘駒根本無得追。此駒全程蝕位走外疊，末段亦能追前，演出已算出色。摩廄馬隔一周匆出向來有計，而處理這類質新馬更不會留手，只要成熟到位，必會拼盡，今場可繼續再追。

　　第十場「鑽飛龍」前仗跑千四不敵「爆騷」，當時全程蝕位走外疊，結果只負兩身位，演出不俗。上仗縮程跑千二，力拼之下僅以不足一乘見負，再一次交出上佳表現。今次回師千四再遇宿敵，由當日平磅作賽變成受讓十二磅，齋計死數已力足反先。容天鵬今次找來田泰安執韁，憑藉騎師近日大順的手風，有望替此駒打開在港勝門。

珊翠絲
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