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健談馬事——坪山新星今次似樣

2020-05-31 列印
　　第一場五班千四米。拆兩組後，此場只得「超霸無敵」、「萬事欣」及「勇晉大師」季內識贏；然而，「超霸無敵」贏谷草，「萬事欣」贏千二，「勇晉大師」雖新勝同程，卻由三檔變十二檔，條件變差。其餘馬大多更不濟，倒不如博初落五班加眼罩兼改配賀銘年的「坪山新星」，連跑四場谷草千二，一再確認嫌短，卻唔止一次追近，忍到落班才加眼罩、增程、換人，此等變動令我覺得遠比之前似樣。

　　第九場三級賽千六米。「協霸神駒」上仗與「精彩才子」等馬，跑贏重磅「嘉應之星」，再次說明此類讓磅賽，高分重磅馬唔易讓得起，既夠銳兼以逸待勞，值博。

子健
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