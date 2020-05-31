重點出擊——精彩千里深不可測

今季已經三捷的「精彩千里」共三勝四班賽，更曾勝出泥地及谷草兩種不同場地。前仗總場次584未能征服田草，原因是蝕了二疊前置遇快步速之外，頭馬更是升班再捷的「關鍵時機」！至於上仗谷戰，沿途前置造出新班際時間贏馬，雖則沿途走內疊賺盡埸地，但別忘記當時是三歲之齡負一三○磅，水準有必要提高。大摩必定知道此駒的實力深不可測，完成季內四捷不是夢！
安西教練
本港疫情回穩。本報得悉，香港旅遊發展局正籌劃復甦旅遊業計劃，率先推出全城消費大優惠，並設抽獎，只要市民消費約一千元即可參加，中獎者可免費參加特色本地遊一天，名額約數千個。 多國疫情仍反覆，旅遊界較樂觀...
2020-05-30
內地昨日上午舉行《反分裂國家法》十五周年座談會，廣邀台媒前去與會，中共中央政治局常委兼中共全國人大委員長栗戰書、國台辦主任劉結一等人皆出席，除了重申「九二共識」、「一中原則」，也有解放軍將領提到保留武力攻台的選項。 座談會提到中方對台獨的取態，雖爭取和平統一，但這絕不代表會給各種形式的台獨活動留任何空間。北京亦不承諾放棄使用武力。 中央軍委聯合參謀部參謀長李作成（圖）發言時指出，必須保留和平兼軍事手段以解決台灣問題；如果無法和平統一台灣，解放軍將以所有方法確保領土完整，重申解放軍有充份信心及足夠能力挫敗任何形式的台獨分裂圖謀。
2020-05-30
新冠疫情停不了，各地都有為醫護用飛機打氣的活動。根據日媒報道，昨日日本航空自衞隊特技飛行隊「藍色衝擊波」的六架飛機在東京中心地區飛行，以向持續抗擊新型冠狀病毒疫情的醫生和護士，表達敬意。 飛機在東京中心地區呈「8」字飛行兩圈，路線更包括收治新冠感染者的醫院上空。活動吸引得市民和醫護紛紛仰頭觀看，新宿區的大樓和公寓頂上有居民向飛機揮手，而醫護表現愉快，有人更舉手機拍攝飛機。
2020-05-30
已為現樓的馬鞍山迎海，至今累沽逾3400伙，餘貨只約數十伙。發展商近期主力推售項目的特色戶，日前再開放全新的2742方呎天際海景複式戶示範單位吸客。 恒基營業（一）部總經理林達民表示，迎海累售3468...
2020-05-30
市場預料美國或就《港區國安法》，採取措施制裁中國，消息拖累港股偏軟。於5月最後一個交易日，恒指於二萬三關口反覆，最後收報22961點，下滑171點，連跌三日，「五窮月」則累跌1682點。受MSCI收市後換馬影響，收市競價時段成交達722億元，全日成交金額高達1789億元。 美團逆市升7%創新高 MSCI季檢結果收市後生效，獲上調中國指數權重的美團點評（3690）收漲7.08%，報146.7元，成交額高達210億元。多隻MSCI新貴異動，人瑞人才（6919）飆11.51%，收報42.15元；佳兆業美好（2168）炒高7.67%，收報33元；港視（1137）抽升6.92%，收報...
2020-05-30
拜仁慕尼黑是德甲復賽後唯一全勝之師，期間攻入八球只失兩球攻守表現出眾，全能中場哥列斯卡應記一功。此子在停戰期間努力鍛煉變成筋肉人，身體硬撼和掃蕩能力大增，今晚聯賽勢再一次主宰中場，領軍作東大勝實力平平的杜塞爾多夫，讓球主客和讓三球「主勝」照去馬。（無線85、Now670、有線611、651台、Fox+周日凌晨0:30直播） 哥列斯卡季初因足踝和大腿接連受傷而一度缺陣兩個月，復出也未能搶回正選位置。不過，此子沒有氣餒，把握新冠肺炎導致德甲停擺的時間努力操肌，成果獲教練費歷克另眼相看：「他增添了一些肌肉，對比賽十分重要。此子之前偏向進攻，但隨着身體質素加強，進化為全能中...
2020-05-30
戴了口罩數個月，身邊的姊妹們都出現不同的肌膚問題，有的出暗瘡，有的暗啞又缺水。屈指一算原來已數個月無做Facial，夏日來到，當然要來個「大妝修」，重拾白滑牛奶肌！ 晶石穴位Facial+唇部補濕 S...
2020-05-30
賭王何鴻燊日前逝世，享年98歲，他的女兒何超瓊、何超鳳及何超蕸，昨日現身香港殯儀館為他辦理身後事。超瓊向現場採訪記者表示，未有資料可向傳媒提供，她其後向傳媒澄清，賭王喪禮的細節尚未落實，家人仍在進行商...
2020-05-30
一個美國女人，在公園裏跟一個美國黑人爭執，報警的時候在電話裏形容對方是一個「非洲裔美國男人」，由此掀起了「種族歧視」的風波，在網上遭聲討，結果還被公司以「種族歧視」為由炒了魷魚。 這個女人可能有點冤枉，因為她跟警察說面對的是一個「非洲裔美國男人」，不過是一種事實陳述。這個陳述並沒有歧視的意思，或許她只是想跟警察把情況說得具體一點。在這個陳述中，不帶主觀意見，比如「他是個髒兮兮的非洲裔美國人」之類，所以看不出有甚麼歧視不歧視。 那個男人，確實是非洲裔美國人，也就是我們說慣的美國黑人。這跟說「華裔美國人」是一樣的道理，只是在說事實。但是在今天美國的左膠思潮之中，見了黑人，不能稱...
2020-05-30
第三場四班一○○○米。每逢季尾，養尊處優的初出馬寧舍惡，原因單是贏了體力一環，已足夠跑高半班。 「夢想成金」為初出的三歲「遙遠星空」子嗣，今季另有五匹同父的PPG初次上陣，五駒首戰成績只得一季，單看數據似乎並非善初出，不過筆者今次仍願意投信任一票。原因此駒早於五月初試田草一千米閘時，已有能力與之後在三班得一冠一季的「加州凱歌」鬥足大半程而遠遠彈離其餘對手，締速56.64秒是全日第二快，僅不及由二班馬「小太陽」勝出的一組。隔了兩周後，「夢想成金」再試千二米泥閘，這次則是全條直路按韁之下，輕易抗衡了「飛天劍」及「精算閃擊」兩匹較高班次的對手，姿態極具大將之風。 經過剛周三泥地賽...
2020-05-31