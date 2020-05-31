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重點出擊——精彩千里深不可測

2020-05-31 列印
　　剛周三出現了一匹季內四勝五班泥地賽的「執到笑」，除了馬兒大熟大勇之外，其泥地性能也確比對手出眾。今次推介第七場「精彩千里」，或多或少有點前駒的影子，而且可能更勝一籌！

　　今季已經三捷的「精彩千里」共三勝四班賽，更曾勝出泥地及谷草兩種不同場地。前仗總場次584未能征服田草，原因是蝕了二疊前置遇快步速之外，頭馬更是升班再捷的「關鍵時機」！至於上仗谷戰，沿途前置造出新班際時間贏馬，雖則沿途走內疊賺盡埸地，但別忘記當時是三歲之齡負一三○磅，水準有必要提高。大摩必定知道此駒的實力深不可測，完成季內四捷不是夢！

安西教練
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