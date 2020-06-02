輝灑自如——轉播賽事 資源待增

踏入繁忙的六月份，除了本地有七次賽馬日外，還有七個越洋轉播海外賽日，平均每兩天就有一次馬跑，對馬迷而言自然是節目豐富，反正可任意選擇參與或不參與。可是對傳媒工作者來說，這幾天已聽見叫苦連天，記住真正的重頭戲仍未殺到呢！



其實長線展望，香港每季的越洋轉播賽事數目愈來愈多已是不爭事實，各大傳媒以至馬會的視聽製作部應是時候研究如何應對，多開一條線負責？還是從現在的人手抽調？因為製作海外賽事所需的知識和經驗，是和本地製作截然不同的，勉強應對下的效果當不見得好。



固然我也明白在現今疲弱的經濟環境下，要找到更多的資源去增加人手絕不容易，可是傳媒始終是專業的機構，終有一天需要解決這個難題，而且市場上能夠應對相關工作的人並不多，培訓加磨合也需時，絕對是先搶先贏。



朱鎮輝