重點出擊——軍炮縮程出擊

眾所周知，第四場「軍炮」的幕後與韋達關係密切，此駒的傷患紀錄一堆，上季更只曾四次出賽兼提早歇暑，究竟是葉楚航游說馬主保留這匹傷患馬，還是另有其他原因？外人不得而知。但回看今季，此駒的出賽次數較諸過往任何一季都要多，可見健康狀況回復良好。



要特別留意今季初出跑谷草千二一役，當時除了休息逾七個月復出，且配上與葉廄合作不多的巫顯東，喜見馬兒能於內疊不利路段追得接近，頭馬更是今季如日方中的「明駿之星」！之後一仗，此駒亦未見加強配搭，配黎海榮也能衝贏今季已在二班贏馬的「極速王」而取得第三，進一步確認健康回穩。



隨後「軍炮」連場角逐千四及千六，演出反反覆覆，顯然現階段難以應付增程。且看最近葉廄部署「軒轅齊飛」及「獎金大王」也是縮程兼用陳嘉熙出擊，今仗手法照辦煮碗，值得一試。



安西教練



