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勝在有方——發財福星何良搶分

2020-06-03 列印
　　「發財福星」季初於條件賽賺形勢下入Q，翌戰再贏條件賽，但蹄下敗將「千金不換」和「一代莊主」未算勁。但勝後則不同，再出負重跟舊馬跑千四米，僅敗於較成熟之「熱血鬥士」，當時僅受讓三磅。硬拼後只隔三星期即增程跑千六仍能得第五名，進度不差。剛戰稍休兩個多月，期間谷閘走勢甚佳，果然轉到谷草即勝，頭三段自造1分15秒64，總時間比三班頭馬「勞動創造」快0.41秒，即使早段場次場地狀況較佳兼屬快步速結果，但能彈離翌戰補中之「醉醒神」，應屬出色頭馬。四歲英國拍賣馬現時才成熟進步，方興未艾，找到了最佳出路後上班少負十五磅，潘頓肯造磅，當可為何廄搶分。

方駿暉

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