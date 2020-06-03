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健談馬事——凱倫致寶爭出頭

2020-06-03 列印
　　第七場二班千八米。估唔到「凱倫致寶」跑四仗千二和千四後，上次大幅增程改爭千八，居然可以變身，唔知大摩估唔估到呢？只知道復課後，放膽繼續逼，先在大圈用「活力勇士」引領試後追，周一再轉交莫雷拉接手，落草地再跳，相隔不足三周，如此心急推高其狀態再落場，擺明車馬想爭出頭。

  第九場三班千二米。潘頓揀「勝利威龍」而放棄「鼓浪順風」，然而後駒試閘已由賀銘年接手。無論如何，搏開操練無減辣，隔兩個多月後再試閘，顯然有目的，上仗搏輸跑第三，同場一、四名再出包Q，水準比「勝利威龍」有好無差，因易配換到賠率，更值博。

子健

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