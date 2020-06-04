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馬場浮世繪——蘇狄雄爆谷草最冷W

2020-06-04 列印
　　蘇狄雄昨晚憑容廄「翹軍」爆大冷贏馬，獨贏二百八十四倍，是歷來賠率次冷的頭馬，但單計谷草的話則屬最冷，騎者今季之後就會掛靴，今仗都算留下難忘回憶！

馬場浮世繪
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