何澤堯險勝騎師王

昨晚何澤堯憑呂廄「英明勇將」及方廄「飛雲騅」起孖，並且險勝騎師王，而前駒練者呂健威則另贏「勝利威龍」。其餘田泰安為葉廄「其利斷金」及羅廄「精神威」建功，蘇狄雄為容廄「翹軍」及偉廄「神舟寶駒」爆冷開齋，兩人齊齊梅開二度。至於大摩就和波健士攜手勝出「美麗歡欣」及「南區寶」。此外，郭能第三場犯規，被罰停賽一日及三萬五千元。



昨晚何澤堯憑「英明勇將」及「飛雲騅」梅開二度，最終更成為騎師王，而前駒練者呂健威指：「『英明勇將』有點神經質，而且容易緊張，近仗又常遇不利形勢，因此只能跑得接近，但畢竟其評分已跌至新低，總算保持競爭力，今次牠轉戰谷草有新鮮感，賽前我只擔心排外檔，幸好陣上際遇不錯。」



至於田泰安則憑「其利斷金」及「精神威」起孖，後駒練者羅富全透露：「『精神威』之前為出戰打吡，連場拼搏消耗不少，所以曾經安排小休，同時因應馬兒出現懶性，故為其加眼罩，並於試閘加以考驗，今次賽前我預期此駒可以交出好表現，最終順利取勝當然結局理想，希望牠下季可以繼續進步。」



其餘蘇狄雄昨晚成為冷殺手，先後為容廄「翹軍」及偉廄「神舟寶駒」爆冷開齋，前駒練者容天鵬說：「『翹軍』的健康曾有很大問題，所以之前缺乏表現，但評分亦因此減了不少，由於牠在紐西蘭戴眼罩有過好表現，故今次用此配備一試，希望增強其前速，想不到最終更贏馬而回，實在令人驚喜。」



田泰安蘇狄雄起孖



另一方面，美國賽馬史上所獲獎金最多的賽駒「霸道駒」，上周初因莫明的頸部酸痛而取消所有配種工作，數天後更在馬格內倒下，未能重新站立，牠隨即被送往馬醫院接受檢驗及治療，可惜情況未有好轉，至美國時間前日終於無法救治，需要人道毀滅，終年七歲。「霸道駒」於二○一四年堅蘭九月周歲馬拍賣上，由馬販代表鴨都拿王子以五十六萬美元購入，三歲時沒有參加三冠系列賽事，初出只在細小的Los Alamitos馬場得季軍，可是其後五連捷，包括在一級賽卓華時錦標大勝對手十三個半馬位，以及在育馬者盃經典賽擊敗「閃亮加州」，結果成為二○一六年美國馬王。翌年此駒在獎金豐厚的天馬世界盃邀請賽和杜拜世界盃報捷，之後再跑三仗未能贏馬便退役配種。「霸道駒」至今出賽十一次，取得七冠一亞一季，所獲獎金超過一億三千五百萬港元。



記者：文傑、亨利