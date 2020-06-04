順理成章——從化兵也要識揀

剛周日頭場由「勇晉大師」取勝，看到此駒繼上仗後再下一城，更印證蘇偉賢擅長安排戰馬上從化操練後出擊，「勇晉大師」上仗賽前曾上從化，結果取得突破打開勝門，其後再上從化並休足，剛戰再以強勁姿態制敵。另外同日在第五場四班千二米再一次直領而回的「軒轅齊飛」，同樣是近期一再上從化後取戰功的馬，此駒是由葉廄訓練，季內曾在二月份兩度上名，而二月初之前曾在從化操練個多月，反而二月份後未有再上從化，結果三月至四月兩戰均大敗而回，可見有些馬上從化操練後確有好效果。



另一例子是早前先贏皇太后盃而其後在遮打盃可力逼「時時精綵」的「任我行」，牠在角逐皇太后盃之前曾於四月中首次上從化並操練近半個月，結果回來戰鬥力再提升不少之下取得佳績，相信上述的例子並非偶然。然而留意這類曾到從化訓練的馬也要注意牠們是否常客，如果有些馬經常來回香港及從化兩地變成例行公事的話，陣上效果便不明顯。正如剛周日第十場賽事，「線路光輝」及「智力寶」俱是從化常客，今仗賽前均有上從化，但陣上表現僅屬一般，反而賽前首次上從化回來的「紀利雄星」卻差點重開勝門，可見揀從化兵也要懂得篩選。



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