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馬場浮世繪——杏目安田爭八捷一級賽

2020-06-05 列印
「杏目」
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  周日沙田賽事跑完第四場，將會加插轉播在日本東京競馬場舉行的國際一級賽安田紀念賽。雖然今屆賽事無海外馬參與，但參戰馬的陣容仍鼎盛。眾矢之的當然是馬后「杏目」，該駒在兩個多星期前的維多利亞一哩賽，以晨操姿態大勝四個馬位，之後將矛頭直指今仗，倘若順利贏馬，將成為日本賽馬史上首匹贏出八場一級賽的賽駒，亦會是繼「伏特加」之後，第二匹可在日本國內贏出七場一級賽的雌馬。除了「杏目」，去年包辦安田紀念賽及冠軍一哩賽的「冠軍車手」、應屆香港一哩錦標盟主「頌讚火星」，以及東京競馬場千六米場地紀錄保持者「樸素無華」均有列陣於今屆安田，可預期戰情會甚精采。

馬場浮世繪
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