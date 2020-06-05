張氏理論——跑包尾也有獎金

香港賽事是前五名馬都有獎金，即是如果出馬五匹，就算跑包尾，只要過到終點就有獎金。最佳例子是三年前的「巴基之星」，於一場只得五匹參戰馬的賽事中途停步，擾半分鐘後再開步，最後仍是跑過終點。其實近年絕少賽事少於六匹馬，最冷場要算是今季的總場次621，新馬賽跑一千米，排位有五駒，惟臨場退出一駒，即第五名獎金無法派發。



大賽因為級數高，所以跑第六都有獎金，以兩星期前的遮打盃為例，只得七駒上陣，報名費不收，到排位決定上陣才付十萬元，而跑第六也有廿萬元，即只要贏一匹對手就贏十萬元，七五折收入，馬主都可當作一個多月養馬費了。該役的賽果十分有趣，跑第六的「鷹雄」於一星期後退役，而包尾是半同主馬「馬克羅斯」。所謂半同主是指兩位馬主乃一家人，結果兩父子蝕了二萬五千元。如果出馬八匹而包辦最後兩名，則要蝕廿萬元了。



張福元