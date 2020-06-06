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馬場浮世繪——超霸神駒來自智利

2020-06-06 列印
  香港賽駒主要來源地是歐洲及澳紐，還有少量來自南非，從南美洲進口的馬匹寥寥無幾。近年偶有幾匹巴西自購馬來港，現役的「勇猛神駒」算是當中成績最佳一匹。

  本周日沙田賽事，將有一匹來自智利的自購馬「超霸神駒」首度登場，該駒最初在祖家智利服役，上陣七次取得五冠兩亞，包括三場一級賽，其後被目前香港的馬主團體成員之一購入，並轉往美國服役，可是出賽四次未能上名，結果再運港服役。

馬場浮世繪
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