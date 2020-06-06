  • 2020年6月6日 星期六
  • 25º
  • 96%
熱門： 聖保祿醫院許智峯反修例森川實業瀝源邨

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——十五馬房來季在從化設廄

2020-06-06 列印
  香港賽馬會昨日公布，練馬師賀賢、大衞希斯和韋達將於第三階段在從化與香港兩地設廄從練。下季將在從化馬場設廄的合共十五位練馬師為告東尼、方嘉柏、賀賢、大衛希斯、羅富全、蘇保羅、沈集成、蔡約翰、蘇偉賢、丁冠豪、徐雨石、韋達、葉楚航、姚本輝和容天鵬。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd