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潘頓愛添美麗

2020-06-06 列印
  潘頓明午有八騎列陣，其中「愛添勝」轉投賀廄後兩度取得亞軍，今次會轉戰田草千四米，騎者昨晨表示，此駒剛戰初跑谷草中距離，且臨場遇上超快步速，依然能在直路一度出頭，至終點前才被對手越過得亞軍，演出水準甚佳，以牠短期內在田草千二米及谷草中距離上名，證明本身場地及途程適應力不俗，相信轉跑千四米亦勝任，倘若臨場早段步速夠快，便有助發揮後勁，力足爭取在港首場頭馬。

  至於「美麗日子」上季由潘頓策騎兩度得亞軍，周日人馬故劍重逢，列陣第九場三班千六米，潘頓表示早前重新過檔為該駒試泥閘，馬兒全程走勢輕鬆，其跑法主動，容易發揮，雖然今次排在不利的十檔，但本身前速足夠，應可以順利擺在前列競跑。

  其餘「連利福將」近期操練表現良好，今仗降四班出賽，形勢本來有利，可惜要負重磅及排大外檔，能否交出成績要視乎臨場際遇。

特約記者：文傑
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