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勝在有方——各取所需贏馬交代

2020-06-07 列印
　　「各取所需」雖然噸位不算勁，但今季初兩度在直路賽上名，其中272場次能跟翌戰贏二班賽之「韋小寶」串Q而氣走其後合共加添七W之「跳出世界」、「大紅包」和「小太陽」，屬強組亞軍。本身其後也兩度入Q，其中以大前仗千四最勁，雖未能威脅翌戰贏二班之「翡翠精選」，但蹄下敗將「高明駿將」和「行雲流水」再出可包Q，確認實力值三班中上級。可能連場拼搏後耗力稍多，近兩仗表現回落。四月中放草兩星期後上了從化訓練，今隔兩個月才復出，外地曾一出即勝，來港後首仗亦入位，休後威力夠強。重返兩戰未失三甲之直路賽，遇對手比上名時弱，排八檔適中好跑，跑出九成水準足可贏馬交代。

　　「帖木兒」大前仗在變化場地入Q，鄰近對手「辣臣」和「經典之星」其後均能勝，水準甚高，亦夠噸位跑直路賽，冷腳。「無敵勇士」剛戰鬥輸給初上三班賽之「佳景福星」，如成兩倍左右之大熱，作配較划算。

方駿暉
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