翠絲過兩關——新強勇駿坐位望贏

第九場「錶之皇者」在479場次的演出令筆者念念不忘，當日轉彎走大外疊蝕位之下，仍可追及再出贏馬的「翠湖飛鷹」，水準怎計都算高。近兩仗轉戰谷草無表現，原因是在谷草靠追並無着數。今次回師田草一哩，排七檔有助發揮，勢可回復真身，交出應有表現。
珊翠絲
東區醫院一名熨衣女工，有感女管工委派給她的工作吃力不討好，又在工作間責罵她，為了討好對方，即使女管工不是生日，但仍送上生日蛋糕，其後更把總值一千一百多元的乾鱷魚肉和新鮮青邊鮑魚放在女管工的儲物櫃，但於...
2020-06-06
高雄市長韓國瑜罷免投票今日舉行。在投票前夕國民黨仍企圖打政績牌，黨主席江啟臣昨日更透過社交媒體facebook（fb）呼籲大家不要參與投票。中選會昨日亦指「針對罷韓已準備好灌票」等消息是假訊息及不實指...
2020-06-06
全美反警暴示威浪潮已經持續十天，繼現任國防部長埃斯珀和前任防長馬蒂斯後，再多一名前任軍方將領公開表態，反對總統特朗普出動美軍對抗暴亂。有消息指，被派到首都圈華盛頓特區的數百名現役軍人很快便會撤走。不過...
2020-06-06
中半山乃港島傳統豪宅區，當中麥當勞道更是知名地段，不少富豪擇居於此，今次帶大家參觀的威豪閣特色放盤，面積逾2800方呎，五房雙套間隔，罕有複式設計，外連約3700方呎大花園，於城市綠洲中遠眺中環繁華景...
2020-06-06
近日相繼有大型新股集資，吸引資金流入，港元強勢並觸及強方兌換保證，加上人民幣顯著急彈，帶挈多隻本地重資產股「追落後」，其中華人置業（127）更飆逾六成。恒指一度急升443點，收報24770點，漲404...
2020-06-06
新冠肺炎疫情令足球壇陷入空前的經濟危機，球員身價亦急速插水，但利華古遜堅持鋒線新星夏維斯仍至少值一億歐羅（約八億七千八百萬港元）。事實上這名進攻中場近期改任中鋒後入球效率大增，今晚勢把握德甲主場對拜仁慕尼黑的機會，以士哥領軍奏捷證明在疫市中不跌價，一於支持主勝。 （無線85、Now670、有線611、 651台、Fox+今晚9:30直播） 利華古遜一直為夏維斯叫價一億歐羅，就算肺炎疫情令全球球員的身價大幅縮水，球會仍堅持不減價。該隊行政總裁禾拉矢言：「肺炎疫情的確令轉會市場萎縮，但這不適用於像夏維斯這樣級數的球員。」事實上近日有傳皇家馬德里早前出價八千萬歐羅求購夏維斯，更提...
2020-06-06
因為經常戴口罩關係，大家對於護膚程序都疏懶了，皮膚暗啞又有色班，正好是美白產品出動的時候！今次我們搜羅四支近期受網美好評的美白精華，並將精華滴進蘋果表面進行抗氧美白測試，看看成效如何。想進一步了解的話...
2020-06-06
韓國第56屆百想藝術大賞昨日舉行頒獎禮，今年因應新冠肺炎疫情，台下不設現場觀眾，《愛的迫降》緋聞情侶玄彬和孫藝珍雖然失落視帝視后寶座，但兩人「拍拖」上台領取人氣獎前後的互動和「眉來眼去」，成為網民焦點...
2020-06-06
每年這一天，都會令我陷入沉思。三十一年前發生的事件，很明顯是中國發展的一大挫敗。事後回看，動盪早在一九八七年已經開始，到一九八九年才爆發而已。那幾年，以蘇聯為首的體制已危如累卵，西方的民主主義和市場經濟思想高唱入雲，影響着東歐，也影響了中國。 趙紫陽在一九八七年由總理升任總書記，想更快速推行全盤西化的經濟政策，在一九八八年就開始「闖物價關」，開放物價隨市場規律升跌，結果物價飛升，加上管得不嚴，旁枝衍生的就是嚴重貪腐的問題，最後終於在政治領域爆發。 三十一年過去，物換星移，現在看到的是完全不同的世局。特別是去年香港發生反修例事件和今年出現的新冠肺炎疫情，影響了中國和西方、特別...
2020-06-06
第四場五班一八○○米。「放馬過來」上季仍在四班得一勝多位，若計往績級數，在此組不遜幾匹落班馬。問題是此駒今季冇場好睇，七歲馬是否有迴光勇，其實也無保證，所以今季筆者對牠一直抱觀望態度，甚至三仗前重回五班也不為所動。然而到了上仗，終於在牠身上押了一注，追勢比剛贏三班賽的「神舟寶駒」有過之而無不及，且姿態更輕鬆。要知道試閘不是真正賽事，而且試閘好不代表一定出賽好，但試千七米閘能有好追勢的，應不會太差。至於上仗跑至潰不成軍，是因為明明試閘留住追得好，出賽卻與對手鬥放，步速更快逾一秒，唔輸就奇。 今次賽事由潘頓接手，有望見真章，雖然排十檔際遇難料，不過可憧憬靠騎者的走位智慧能克服檔...
2020-06-07