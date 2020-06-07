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翠絲過兩關——新強勇駿坐位望贏

2020-06-07 列印
　　第七場「新強勇駿」上次轉跑泥地都得殿軍，近況肯定不俗。本身最擅長直路賽，早前跑此程是遇上「遨遊戰士」和「錶之智能」等二班惡馬，如今只面對一般三班馬，機會不可同日而語，今場可坐位望贏。

　　第九場「錶之皇者」在479場次的演出令筆者念念不忘，當日轉彎走大外疊蝕位之下，仍可追及再出贏馬的「翠湖飛鷹」，水準怎計都算高。近兩仗轉戰谷草無表現，原因是在谷草靠追並無着數。今次回師田草一哩，排七檔有助發揮，勢可回復真身，交出應有表現。

珊翠絲
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