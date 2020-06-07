翠絲過兩關——新強勇駿坐位望贏

第四場五班一八○○米。「放馬過來」上季仍在四班得一勝多位，若計往績級數，在此組不遜幾匹落班馬。問題是此駒今季冇場好睇，七歲馬是否有迴光勇，其實也無保證，所以今季筆者對牠一直抱觀望態度，甚至三仗前重回五班也不為所動。然而到了上仗，終於在牠身上押了一注，追勢比剛贏三班賽的「神舟寶駒」有過之而無不及，且姿態更輕鬆。要知道試閘不是真正賽事，而且試閘好不代表一定出賽好，但試千七米閘能有好追勢的，應不會太差。至於上仗跑至潰不成軍，是因為明明試閘留住追得好，出賽卻與對手鬥放，步速更快逾一秒，唔輸就奇。 今次賽事由潘頓接手，有望見真章，雖然排十檔際遇難料，不過可憧憬靠騎者的走位智慧能克服檔...

2020-06-07