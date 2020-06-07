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日報新聞 > 馬經

健談馬事——大眾歡呼未斷纜

2020-06-07 列印
　　第四場五班千八米。「黃金元帥」上仗千六輸畀「合進駒」，比起前仗谷草千八，表現及成績都更進一步，更有進入穩定期感覺。隔四周再跑，改爭千八，可博打疊好。

　　第八場三班千四米。「大眾歡呼」前仗鬥贏「廣陵王」，上仗失準是因為喘鳴復發及不良於行，但既然只休息三日便復課，說明問題唔大，而自此應要有的課期，全都操足，更完全唔覺有唔好，亦無回落感覺。相隔一個月復出，時間表恰可，今場遇對手唔算強，更有足夠快馬開路，實力馬當中，結合排檔因素以牠跑法最感安全，唔會因一仗失準便認定斷纜，反而值得博其交回應有水準。

子健
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