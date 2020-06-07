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重點出擊——喜佳龍馬膽佳選

2020-06-07 列印
　　場地偏差賽前難估，但步速形勢可以預測，今日第八場賽事不乏前置型馬，如「精簡最好」、「行雲流水」，以及配周俊樂的「承你所願」，前中段步速應不會太慢吧！所以筆者屬意在後追馬當中尋寶，而今季能連場追近的「喜佳龍」可作首選。

　　今季「喜佳龍」共獲兩亞一季，其中在408場次僅追不及沿途一步不蝕的「忠心美麗」，可算雖敗猶榮。之後在460場次又屈居亞軍，但能較「健康在望」先過終點，按後駒最近可交出頭馬，推算「喜佳龍」也競爭力十足，只要形勢配合便隨時可勝。

　　至於「喜佳龍」最近兩仗跑千四皆敗，主因是遇上極不利追的慢步速，而總場次517及631均是當天壓地後的下半場，兩仗的跑道偏差都不利走外疊，而上仗更全程望空，蝕盡所有形勢之下仍造出最快末段時間，確認狀態持續向好。今次再戰最佳出路，馬膽不作他想。

安西教練
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