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馬場浮世繪——冠軍人馬獎或待收鑼辦

2020-06-09 列印
　　馬季即將完結，每季於煞科前都會舉行的馬壇盛事「香港賽馬會冠軍人馬獎頒獎典禮」，因應受目前疫情影響及其他情況有別，馬會須於短期內就頒獎禮的細節作某些特別決定。

　　首先近年的頒獎禮都會安排於馬季收鑼前的周五晚上舉行，但因今季要補賽而煞科戰變作周三谷中夜賽，加上整季賽事頻密，馬會正研究是否要仿傚外地同類活動，將頒獎典禮延遲至馬季收鑼後才舉行。

　　此外，雖然政府現時的限聚令會在本月十八日結束，然而未到最後一刻，都難肯定限聚令是否會延長，故此頒獎典禮或要因應情況而作合適安排，例如是否要限定出席的嘉賓人數，以及每席是否要限定只坐八人等。

馬場浮世繪
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