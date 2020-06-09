﻿輝灑自如——馬會一向 安全至上

剛周日賽事在天雨連綿下順利完成，當日早上狂風雷暴時，有不少馬迷表示是否應該取消賽事以策安全，特別是過去有很多的致命陣上意外，都是在濕滑的賽道上發生，更令到大家敏感。但其實大家可以放心，因為最不想意外發生的，肯定就是馬會本身。



據悉每當遇到天雨，馬會都會有一個既定的程序，去決定賽事是否如常舉行。正如一有黑雨及八號風球便會取消，而賽事進行期間，也會聽從騎師的意見來決定是否繼續。



其實騎師在陣上的安全，和使用一些配備也有關連，像是護甲也有厚薄之分，前者保護性較低，多在速度較慢的晨操時使用，如果比賽便一定要用厚甲。頭盔也有一定的規格，我便親眼看到過不少被馬匹拋下的騎師所佩戴的頭盔，扁掉的有之，對半分開也有之，試想想如果質素出問題，影響將會相當之大。



朱鎮輝