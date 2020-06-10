重點出擊——霹靂狂龍準備收割

昨日執筆之時，第三場「機緣巧俠」一度成為大熱，這匹處女馬突然備受器重，原因是近兩仗都交出明顯追勢，顯然狀態已入正軌。但換個角度看，上仗的早段場次已出現直路不利內疊的現象，所以全條直路貼近內欄的「霹靂狂龍」，與前駒相差不足一個身位過終點，如今隔晚卻是冷門，反而更值得跟進。



「霹靂狂龍」再對上一次跑谷草一哩是總場次520，賽前筆者已認為有可吼之道。查該賽首兩段步速極慢，彎位一段則極快，外疊馬紛紛發力，使得牠由居中墮退至尾二，但即使形勢惡劣，末段仍追回大量失地。之後一仗轉戰田草，雖然一席第四是賺了步速，但三甲馬「關鍵時機」、「及時行樂」和「天天精彩」隨後出賽全入三甲，證明該役水準非一般，當中「關鍵時機」更征服三班。對比當時，「霹靂狂龍」再減去七分兼現居五班，應屆收成期了。



安西教練



