健談馬事——騰龍超影求補中

第一場四班千二米。「騰龍超影」經過一輪轉場與轉程，一直苦無突破，幸好蘇保羅及時回心轉意，上次安排復爭同程，雖只跑第三，表現卻比紙上名次好。今次編在此組，受惠同晚四班同程拆開三場，避開第五、六場部份強手，這場最強也不過是「牛精大哥」，餘駒都各有疑問，改配潘頓，擺明車馬想求補中。



第四場三班一千米。「閃電精靈」上仗同程排八檔，起步後想搶前切入，可惜被頂在四疊，既用力又蝕位，仍可跑第三，表現夠說服力。今次轉排三檔，內側一、二檔馬的前速唔算快，搶到欄領放機會頗大，由蝕變賺，可望補中。



子健



