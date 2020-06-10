勝在有方——金鼓齊鳴繼續突破

「金鼓齊鳴」前季出道至今合共十二戰，竟可全入前四名，演出極準。今季較遲復出，於偏黏場地跟最近可再勝田草之「美麗友盈」包Q。翌戰排大外檔走二疊，仍能得殿軍，水準尚穩定。剛戰重配贏馬拍檔潘頓，頭兩段交出46秒04自造偏快步速，仍能彈離稍蝕位而賺偏快步速之「加州雷電」，末段比後一場之較快步速頭馬「明駿之星」尚快0.29秒，屬出色頭馬。上班少負八磅而抽得好檔，快馬夠多更考驗氣量和貫注力，可像早前「非凡品味」般升班縮程取得突破。



「經典之星」上季初跑三班賽也能輕易連捷，應屬PPG精英。今季初一輪反覆後，最近於此程狂勝，已適應谷草急彎，上班如有好際遇也可跟前駒一鬥。







方駿暉



