二重彩新馬季重生

馬會昨日宣布，由來年度馬季起將推出兩項博彩新猷，一為重新推出曾於六十、七十年代稱為「科加士」的「二重彩」玩法，並將與單T彩池合併成為「二重彩及單T合併彩池」。另一新猷，則是馬會將增加連贏及位置Q落敗注瑪的回扣。



「二重彩」在其他賽馬地區一向大受歡迎，尤其在美國、加拿大及英國，其與目前連贏玩法之別，在於「二重彩」須於賽事中順序選中第一及第二名馬匹。馬會今次重新推出「二重彩」，主要是為迎合海外市場需要，並將與單T彩池合併以增強彩池額，而抽水比率將定為19.5%。單T原先抽水比率為百分之廿五，換言之今後中彩注碼的回報率會有所提高。



另一項讓投注人受惠的措施，就是提高連贏及位置Q的回扣百分比。現時投注於本地賽事的連贏或位置Q，如每票或每注項的落敗金額達一萬元或以上，投注人可獲得百分之十回扣，來季則會增至百分之十二。馬會冀此舉能有助抗衡非法外圍莊家現所提供的折扣優惠，並希望令到以往流入非法外圍的注碼，會重新納入馬會的合法投注渠道，用以回饋社會公益。



連贏位置Q回扣增至12%



馬會市場及國際業務拓展執行總監張之杰表示：「我們（馬會）相信這些新猷，可為不同顧客群的馬迷增值及提供更多選擇，也可增強彩池深度，從而促進香港賽馬作為全球賽馬業之翹楚的競爭優勢。此外，也可將更多的博彩需求重新納入馬會渠道，再回饋社會作慈善用途。」



至於「二重彩」及增加回扣的詳細資料，馬會將於二○二○/二○二一年度馬季開鑼前，再作公布。暫時所知，二重彩將不接受過關投注。



特約記者︰文傑