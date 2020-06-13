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馬場浮世繪——兩馬場下周一至六開放

2020-06-13 列印
  馬會一直密切留意冠狀病毒疫情發展並評估相關風險，因應最新的情況，已決定於六月十五日至六月十九日開放沙田及跑馬地馬場，為馬迷提供皇家雅士谷越洋轉播賽事的投注及有限度顧客服務。然而場內仍不會提供本地賽馬及足球投注服務，六合彩亦繼續暫停。

  兩個馬場的開放時間為下星期一至下星期五的每日早上十時至下午六時半。

馬場浮世繪
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