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馬場浮世繪——蘇保羅寄望精兵能爭功

2020-06-13 列印
  蘇保羅明日僅派遣三駒出賽，其中「三圓䮭路」上場跑千四米，入閘前賠率急跌至五倍，可惜只跑第三未竟全功。蘇保羅表示馬兒質素不算超級，但來投後勝在表現穩定，上場走勢亦及格，今場再跑千四米，賽前操練足夠，相信仍有望走入三甲，贏馬當然更理想。他又指「天意」近期表現未及季初出色，但狀態並無不妥，操練亦完全正常，希望趁季尾階段對手弱，跑出水準謀功。

馬場浮世繪
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