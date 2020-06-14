勝在有方——高瞻遠矚征服三班

「紅麗舍」前仗中段受阻，剛戰則末段取位欠暢順，俱敗不足據。久別重返田草會有新鮮刺激，內疊跟好位後可重現高強戰鬥力。「軍民歡」漸跑起狀態，剛戰鄰近對手「美麗歡欣」再出可狂勝，本身比上季尾贏馬時低了十分，可憑較佳體力爭取交代。
方駿暉
昨天本港天氣酷熱翳焗，與今年首個熱帶氣旋「鸚鵡」逼近有關。天文台昨晚八時二十分發出一號風球，估計周末周日會有狂風驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。由於「鸚鵡」移向廣東西部較接近澳門，澳門氣象局昨晚七時發出今...
2020-06-13
揭露新冠疫情後染疫身亡的「吹哨人」李文亮醫生其孩子在武漢出生。據報，妻子付雪潔及孩子均平安。目前李文亮的母親在武漢幫忙照顧媳婦和男孫。 綜合內媒報道，十一日晚上十一時左右，付雪潔於武漢一所醫院產下一名男嬰，體重三千四百五十公克。付雪潔十二日早上七時多更於微信朋友圈發文：「老公你在天堂看到了嗎？你送給我最後的禮物今天出生了」又指一定會好好愛護兒子。有內媒向李文亮的家屬查詢喜訊時，家屬從談話間也可聽出非常興奮。
2020-06-13
喬治·弗洛伊德（George Floyd）之死引發的反警暴及種族主義示威，導致近日全球多地涉及奴隸販子、帝國主義者、征服者和探險家的「偉人」雕像，都被下架，而多地的地名亦因「種族主義」問題而被提出要改...
2020-06-13
皓畋乃何文田近年新晉屋苑之一，樓齡約3年，鄰近何文田站，並位處小學34校網內。今次精選該屋苑一個相連單位放盤，面積1339方呎，四房設計，方正廳堂附有雅致裝潢，從大露台外看，主要望何文田一帶景致。 由...
2020-06-13
市場擔心美國爆發第二波新冠肺炎疫情，市場恐慌情緒升溫，美股杜指急瀉1861點。恒指早段曾急挫585點，低見23895點，創本月2日來新低，其後因內地A股跌幅收窄，以及美股期貨反彈，恒指跌幅收窄，成功收...
2020-06-13
有日本美斯之稱的久保建英今季加盟皇家馬德里，隨即借往馬略卡吸取實戰經驗。此子季初表現平平，直到西甲暫停前三輪爆發獨取兩球一助攻，今晚聯賽重啟第一擊主場倒戈青年軍時代曾力効力的巴塞隆拿，有力踢出成名一戰領軍爆冷搶分，讓球主客和受讓兩球「主勝」博得過。 （Now4K611、632台周日凌晨4:00直播） 九年前，久保建英以十歲之齡加盟巴塞青年軍，加上身形較瘦削和左腳當右翼的踢法，都跟美斯很相近，獲稱為日本美斯。此子其後因為巴塞違反年輕小將轉會規例而回流日本，去夏年滿十八歲再赴西班牙加盟皇馬，並隨即外借到馬略卡。 「美蘇」剛傷瘉狀態成疑 久保建英上半季表現平平，首廿二輪西甲入球和...
2020-06-13
夏日陽光猛烈，若然不好好保護皮膚，適時塗上防曬，肌膚就會變得又嚡又乾，而且出現雀斑。雀斑浮現後難以減淡，最理想的方法始終是預防勝於治療。今天就看看編輯之選！
2020-06-13
上月中，58歲杜德偉（Alex）被本報記者發現於中環街頭跟太太李曉冰（Ice）鬧交，好在事隔一個禮拜後，兩公婆甜爆食Tea撐枱腳，一天光晒。日前下午，杜氏夫婦又十指緊扣現身又一城，可能見疫情逐漸緩和，...
2020-06-13
台灣高雄市民罷免了市長韓國瑜，這天是這個光頭市長最後一天上班，他的擁躉給他開了個「道別演唱會」。在電視新聞中一時沒聽清楚，「道別演唱會」聽成了「悼念演唱會」，嚇一跳，以為韓光頭死了。 韓國瑜之令人討厭，是他的惡俗之氣。一個只會高呼「發財發財發大財」的政客，竟然可以招攬選票，得到大量擁躉支持，將他送上市長之位，這也說明一個地方的品味。試想，如果在香港搞選舉，一個政客只會大叫「發財，發大財！」他是一定上不了台面的，由此可見兩地之分別。好在高雄人也醒了，發現這個傢伙原來還有許多壞處，這才同心協力把他趕下了台。但把韓光頭趕下台的理由中，並不包括「惡俗」。 我之所以這麼說，是近期有一...
2020-06-13
第七場三班一八○○米。此組有五匹馬出自五月二十四日A欄賽日的687場次，當中「關鍵時機」是頭馬，表現固然出色，但筆者今期更屬意跑法主動的「神龍駒」。 首先，上述687場次是當日A欄賽事壓地後的下半場，場地回復公平可追，而跑道則利走中外疊之下，五場賽事最終只有一匹貼欄上名馬，反之二疊及三疊則有八匹及六匹，模式一如大利外疊後追的昔日A欄特色，所以若沿途貼欄而又所負不遠的話，自然值得調高評級。 而「神龍駒」當日沿途貼欄守於領放馬身後，雖然算是其食胡跑法，可惜遇上當日偏差模式不合，也是無奈。而馬兒在轉入直路後本已呈敗象，可是到了最後二百米竟然可回氣再上，最終不過負半身位，可想像若偏...
2020-06-14