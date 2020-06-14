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勝在有方——高瞻遠矚征服三班

2020-06-14 列印
　　「高瞻遠矚」上季尾以出色段速輕勝五班後，今季於四班連場見好，438場次二千米僅敗給賺盡形勢之「福多寶」，後駒翌戰可在三班連捷，水準甚高。翌戰528場次換上莫雷拉大熱順利補中絕不意外，但能彈離受讓兩磅而略受阻之「關鍵時機」六身位之遙，姿態則令人驚喜，此蹄下敗將其後可加添三捷，確認這匹摩廄四歲PPG精英突然大幅進步。再出升班轉到谷草換上史卓豐，竟然不智地在第二段狂放，埋門乏力敗不足據。剛戰則賽後發現氣管有痰，同樣可當作回氣。今次隔一個月而重返田草，用七磅生只負一一四磅，反受讓「關鍵時機」九磅之多，以中等步速前置足可征服三班。

　　「紅麗舍」前仗中段受阻，剛戰則末段取位欠暢順，俱敗不足據。久別重返田草會有新鮮刺激，內疊跟好位後可重現高強戰鬥力。「軍民歡」漸跑起狀態，剛戰鄰近對手「美麗歡欣」再出可狂勝，本身比上季尾贏馬時低了十分，可憑較佳體力爭取交代。

方駿暉
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