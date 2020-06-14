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翠絲過兩關——超勁勇士有力贏馬

2020-06-14 列印
　　近期不少馬匹唞夠復出贏馬，第四場「四通八達」今次小休四個月後復出，確有不俗機會。此駒連續兩季初出都入圍，已證明休後威力強。再看季初贏田草千八的賽事水準更是非一般，蹄下敗將「任我行」已晉身級際賽行列，「喜蓮騏星」及「與龍共舞」之後分別兩捷及三捷，水準之高有目共睹。今次憑充沛體力，挾強組賽績而臨，贏馬呼聲高唱入雲，頭馬不二之選。

　　羅富全今季有不少插班馬熱身後均能取勝，「三生有運」、「多姿多財」、「幸運傳奇」及「鎧運之星」都是在出賽第二及第三仗開齋。第九場「超勁勇士」跑過兩仗全部入圍，上仗首度增程挑戰千四米，難度甚高，尾兩段持續締高速追回一席亞軍，表現極佳。有過一次經驗後，今次演出理應更進一步，有力贏馬而回。

珊翠絲
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