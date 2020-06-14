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健談馬事——新力寶變身有理

2020-06-14 列印
　　第八場二班泥地千二米。蔡約翰一對馬「激賞」與「紅運大師」，分別唞近兩個月及兩個半月，還試夠三課大閘，前駒季內未贏，同程搏過兩次，先後輸畀「仁者荃心」及「好好利高」，比起廄侶在三班贏「超能力」，級數稍高之外，抽二檔，既唔怕可能會出現任何偏差，條件與同場其他馬相比，亦有好無差呢！

　　第十場三班泥地千二米。「新力寶」今季少跑，出賽頻率唔正常，上仗久休復出跑千四，排外檔，騎到有如遊馬河，唔在乎表現如何，最在乎是復課可否持續受操，喜見頂得住，大摩更借勢向其施壓推高狀態，今次落班轉場，換潘頓，排一檔，變身有理！

子健
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