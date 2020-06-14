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重點出擊——如真如假再入凱旋門

2020-06-14 列印
　　冠軍練馬師之爭緊張刺激，前四名輪流發威，或許要鬥到煞科日才能分出勝負，筆者則傾向支持姚本輝替華人爭光。近十年八載，練馬師的平均水準提高了，即使往昔的蔡神仙，今季也無力變出戲法。

　　一向穩守前列的方嘉柏，現階段四十二W與上季相同，表現保持一貫水準，惟單日勁奪三、四W的鏡頭，明顯不復再了，廄內馬匹更常見票數硬淨之下搏失，像早前的「日日靚」及「如真如假」皆遭遇伏兵。

　　「如真如假」今仗特意換上十磅見習生，看來是部署乘勇再拼。上仗跑泥地千二排外檔起步，本身出閘反應殊佳，但礙於同場快馬不少，才無奈留守外疊較後位置。對於一向以速度制勝「如真如假」，能後追入Q是進步表現，況且當日場地亦較利前置，屈居亞軍只是際遇欠佳而已。今仗檔位內移，料可再入凱旋門。

安西教練
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