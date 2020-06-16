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馬場浮世繪——網上投票贏豐富獎品

2020-06-16 列印
   公眾及馬迷由即日起至七月五日，透過香港賽馬會網頁www.hkjc.com/MPHJ，投選「最受歡迎馬匹」、「最受歡迎騎師」以及「最受香港馬迷欣賞海外馬匹」，成功投票的人士可參加大抽獎，有機會贏取豐富獎品。

  查詢可致電馬會顧客服務熱線1817或瀏覽www.hkjc.com/MPHJ參閱投票詳情、條款及細則。參加者須年滿十八歲。

馬場浮世繪
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