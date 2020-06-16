皇家雅士谷賽期今揭幕

由今晚起一連五晚，香港賽馬會將轉播英國皇家雅士谷賽期賽事，期間將舉行八場一級賽，八場二級賽及三場三級賽，戲碼相當精采。去年香港賽馬會與海外夥伴合作，推出「全球匯合彩池」，結果取得成功，今年將作出同樣安排，馬會行政總裁應家柏表示，預料「全球匯合彩池」將更受到顧客歡迎。



去年香港賽馬會首次推出「全球匯合彩池」，由馬會在英國、澳洲、加拿大、紐西蘭、歐洲及美國的合作夥伴所作的注項，將注碼直接或經由Totepool匯入香港的彩池，整個星期投注額超過十億港元，與之前一年相比，每日平均投注額的增幅超過四成，展望今季，應家柏依然感到樂觀。



進一步配合香港賽事安排



應家柏解釋說：「今季皇家雅士谷賽期裏，每日舉行七場賽事，最後一日則跑八場，較去年每日六場有所增加。另外，鑑於去年取得空前成功，今年英國合作夥伴會進一步配合香港賽馬會的賽事安排，限制出馬數目為二十四匹之餘，一旦賽事出現後備馬匹補上出賽，將直接取代退出馬之馬號，避免出馬太多而需要拮弧編號，從而令每場賽事都能夠開設連贏彩池，估計每天賽事平均投注賽大約上升百分之十至二十，二億二千至四千萬港元左右。」



皇家雅士谷賽期過後，今季只餘下三個越洋轉播賽日，分別為本月底的日本寶塚紀念賽馬日、下月初的葉森打吡賽馬日，與及暫定首次在唞暑期間，八月十六日舉行的星加坡克蘭芝一里賽馬日，對此應家柏說：「香港政府考慮到今年新冠肺炎爆發後出現的特別情況，考慮在唞暑期間讓香港馬會補辦一次轉播賽事，希望屆時能夠順利舉辦，而有關部門亦能了解到，唞暑期間舉行越洋賽事，對整體社會影響較輕微，畢竟只是一部份顧客參與，並在日後能夠考慮批准在該段時間，舉行更多越洋轉播賽事。」



特約記者：文傑