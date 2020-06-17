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馬場浮世繪——東廄獲澳洲兩歲新星

2020-06-17 列印
  澳洲方面報道，十一日前在澳洲鷹園馬場舉行的兩歲馬一級賽阿堅斯錦標跑中，跑第三名的The Drinks Cart已經售往香港，該駒將在明日接受當地獸醫檢驗，倘若獲得通過，證明符合運港要求，交易便會正式落實，抵港後將交由練馬師告東尼訓練。The Drinks Cart服役至今上陣六次，取得三冠兩季，演出準繩。

馬場浮世繪
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