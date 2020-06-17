  • 2020年6月17日 星期三
  • 31º
  • 69%
熱門： 交通補貼私了盧覓雪李力持陳朱素華

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——新加坡復操但未復賽

2020-06-17 列印
  新加坡自從今年四月三日之後，便因為新冠肺炎疫情停辦賽馬，隨着近周疫情逐漸緩和，當地早前已經恢復晨課，並且接受網上投注海外賽事，然後下周便會重新舉行試閘，為稍後復賽作好準備，不過正式復賽日期，至今仍需新加坡政府批准才有公布。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd