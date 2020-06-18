  • 2020年6月18日 星期四
  • 29º
  • 79%
熱門： 國安法全民派1萬G7三文魚修例風波

日報新聞 > 馬經

田泰安服侍金剛石

2020-06-18 列印
  要數近期旺人，田泰安當之無愧，自結婚後僅一次賽事無馬贏，尚要多次一日之內贏馬多場，周日能否續添進帳要跑過至知，不過有一匹馬肯定值得特別留意，此乃「金剛石」。原因是田泰安明顯錫到佢燶，昨朝到場就只操過此馬，換言之是專誠為了這匹鄭廄馬到場，認真有面。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd