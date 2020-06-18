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日報新聞 > 馬經

潘頓操鑽飛龍矚目

2020-06-18 列印
  講開田泰安，亦要提「鑽飛龍」，此馬上仗報捷，人馬表現同樣出色，奇怪是周日田泰安推莊不騎，原因不得而知，然而「鑽飛龍」定非賣剩蔗，事關今仗竟吸引到分量更勁的潘頓垂青，潘頓昨朝更到場親身操過「鑽飛龍」，課後並同容天鵬有傾有講，工夫做到足。
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