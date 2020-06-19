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馬場浮世繪——韓國復賽不設投注

2020-06-19 列印
  受新冠肺炎疫情影響，自今年二月下旬便暫停所有賽馬的韓國，將由今日開始恢復跑馬。由今日起至周日一連三天，韓國首爾、釜山和濟洲的三個馬場，將合共舉行四十九場賽事。然而，根據韓國賽馬會新聞公布，復賽主要是因為停止賽事將近四個月以來，對業內人士生計有莫大影響，需要作出協助。

  不過，馬場及場外投注站將不予開放，意味即只是舉行賽事，不設任何投注。另一方面，賽馬風氣熾熱的島國毛里裘斯，亦在本周六舉行今年馬季開鑼戰，較原定日期延遲三個月，不過以閉門形式進行。

馬場浮世繪
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