  • 2020年6月19日 星期五
  • 30º
  • 69%
熱門： 國安法全民派1萬G7三文魚修例風波

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——投注處非賽日重開

2020-06-19 列印
  隨着疫情漸趨緩和，香港賽馬會決定由六月二十二日開始直至本馬季完結，於部分非賽馬日重開場外投注處，提供賽馬投注及顧客服務。場外投注處不會提供足球投注服務，六合彩也將繼續暫停。

  除了北角電氣道、旺角登打士街及荃灣沙咀道的投注處暫停服務，其它場外投注處開放時間為中午十二時至晚上九時，提供的服務包括於預售日接受本地或越洋轉播賽事的投注，兌換現金券或中獎彩票，投注戶口存款或提款，開設或重啟投注戶口，以及轉帳設定。與此同時，投注站內不會提供足球投注服務或顯示賽馬及足球賠率。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd