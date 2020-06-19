田泰安要贏添滿意

田泰安近期手風大順，上周日更贏出四場頭馬，表現較莫雷拉和潘頓兩位前列騎師更優勝。他只需在餘下賽事多贏四場頭馬，便能夠刷新個人在港一季頭馬紀錄，田泰安坦言希望盡快達成目標，本周日座騎中，以「添滿意」和「紅衣震撼」最具爭勝機會。



「添滿意」轉投告東尼馬房，即使尚未贏馬，但已經先後於女皇盃和遮打盃取得第二及第三，周日此駒將出戰三級賽精英碟，田泰安認為有望贏回一場頭馬，他說：「上場『添滿意』未能演出再進，除了頭馬『時時精綵』實力太強外，本身跑二千四百米大長途賽亦非最合適，同時臨場步速亦對其不利，能夠跑得季軍表現已算是不差。我相信馬兒在賽後的四星期內，體力及狀態均已養回，今次出戰更合腳法的田草千八米，只負一二八磅並非太重，可望收復前失，趁煞科前交出頭馬。屆時臨場如步速正常的話，將會進一步提升其爭勝機會。」



蘇廄「紅衣震撼」兩次在田草千四米後上走得接近後，周日將增程跑千六米，田泰安說：「以『紅衣震撼』最近兩次陣上後追的走勢，以及早前我策騎牠勝出泥地試閘的表現，俱令我相信此駒跑千六米，極可能比千四米合適。不過，我很希望牠在排位時抽得好檔，因為剛戰牠正是排在十二檔被逼全程走大外疊，蝕位太多之下落第，倘若牠今仗排在內檔，將直接有助其爭勝。」



飛天劍增程具競爭力



最後田泰安還提到「飛天劍」上場出戰田草千二米，遲遲才發力追回一席亞軍，看其目前進度應該嘗試增程，所以今次競逐途程加長二百米，騎者認為部署正確，縱使對手中不乏此程好手，但本身負磅輕且馬兒現時狀態仍勇，當然具競爭力。



特約記者：文傑