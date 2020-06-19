張氏理論——冠軍之名 是珍貴

上星期日潘頓及雷神各贏一場，潘頓仍領先三場頭馬。而練馬師方面，姚本輝用雷神出擊也未竟全功，兩匹入位無馬贏，反而告東尼兩捷，追到只落後四場，即看來今季冠軍騎師及冠軍練馬師之爭，會於最後一回合白熱化，可能要到煞科日才分到高下。幾年前告東尼及葉楚航也要鬥到最後一天才定勝負，巧合是那次是少數於快活谷舉行的煞科夜賽，今年煞科賽也是谷中夜賽，會否歷史重演？



對所有騎練，冠軍都是珍貴的，但如果已奪冠兩三次，多一次少一次也分別不大，反而初奪冠軍最重要，尤其是二線練馬師，要幾位前列練馬師都交不出成績，才偶有一次黃金機會。



對於騎師而言，如果偶有一次成為冠軍，也不會被視為殿堂級人馬的，正如當年霍達贏了一屆，但所有評價都不當他是一流騎師。多年前英國也出現韓立勤贏了一年冠軍騎師，但從無人當他是高手，近年也淡出。



於英國，冠軍騎師之爭，基本上只計草地馬季，而練馬師無真正冠軍，反而會以獎金排名。



張福元