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馬場浮世繪——海外賽事投注額破紀錄

2020-06-20 列印
　　本周香港賽馬會轉播英國為期五日的皇家雅士谷賽期，並且再次設立「全球匯合彩池」，結果投注額大幅上升，大前日「威爾斯親王錦標賽馬日」和前日「雅士谷金盃賽馬日」的總投注額均衝破三億大關，並且較上季同一比較上升接近50%，升幅十分驚人。

馬場浮世繪
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