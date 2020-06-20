賽馬韋論——匯合彩池見成效

皇家雅士谷賽期頭兩晚的投注額，分別是兩億七及三億港元。比上季同期兩次賽事，合共多了一億四千萬，除了匯合彩池見成效，亦反映香港馬迷對投注海外賽事愈來愈感興趣。筆者相信與馬會投放資源亦有關，例如今季優化投注Apps「Racing Touch」，在海外賽的界面資料日漸詳盡，加深馬迷對海外馬匹認識，賽前除了官台節目，星島馬訊網台節目「贏在起跑線海外版」，節目主持文傑、傑華及RW賽馬台的精英，一整季為網友分析海外賽事，對推動海外賽馬也功不可沒，連一向只集中投注本地賽的筆者，今個星期賽前一小時觀看完他們節目後，也有參與投注其中呢！



想當年越洋轉播彌足珍貴，對於一年一度的墨爾本盃也珍而重之，及後本地代表出戰的海外賽也有轉播受注，到今季在本地賽日中轉播十場賽事，加上二十三個海外賽日，各地最高水準賽事可謂盡現眼前，令喜愛賽馬的馬迷欣賞賽事之餘，又可參與投注，真正與世界馬壇接軌。



筆者最難忘的海外賽，當是杜拜免稅店盃，本港馬王「靚蝦王」與鬥心一流的「雞尾酒」及澳洲傳奇馬王「日平線」之經典一戰，到現在原來已近二十年的光景了。



韋少