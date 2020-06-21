勝在有方——及時利樂成冷值博

「及時行樂」前季在上手馬房可打疊十四仗入前五名，盡顯忠心鐵馬本色。轉入徐雨石馬房後，上季尾在谷草苦戰贏了一場後，今季演出仍嫌反覆。但大前仗除眼罩重返田草，賽前已認定有足夠新鮮感刺激下可由蟲變龍，果然大幅提升名次入大冷Q腳，能跟其後可再贏三、四班賽之「關鍵時機」跑近，水準甚高。翌戰彎位蝕得太多仍能打疊入前兩名，確認跟蘇狄雄合拍。剛戰能以佳速輕勝今又同場之「福善」、「帝豪大師」和「海島材子」，屬出色頭馬。徐雨石擅長令壯年馬如「好友益」等持續突破，這匹六歲PPG銳勢正盛，今次排檔適中而快馬夠多，又可後上加添佳績，如因配搭而成半冷便值博。



「捉金皇」上仗可能場地偏黏才敗，再抽得一檔好位，如內疊路段狀況較佳便有冷機。「福善」上仗於二疊遇偏快步速而跟得急，屬段速出色亞軍。今次料可切入二疊跟好位，如因潘頓棄騎而成冷門便值得敲。「無心睡眠」上仗步速偏快在外疊跟得急也能入位，四歲馬初跑此程也有足夠貫注力入圍。



方駿暉