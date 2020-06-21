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翠絲過兩關——寶成智勝可期三捷

2020-06-21 列印
　　近期五班賽多由降班馬壟斷頭馬，今次頭場的三匹降班馬中，應以「超額認購」機會最高。此駒季內在四班十一戰只得三席季軍，演出令人失望，然而回顧近六仗都有票數支持，反映在幕後心目中，牠在四班必有一爭之力，何況如今落班出戰，機會更秤高一線。今次找來潘頓執韁，無非為求穩勝一仗，值得跟進。

　　尾場「寶成智勝」先前在潘頓手上取得一冠一亞，然而上仗因升班出戰無法造輕磅，結果才益了莫雷拉，在緊要關頭將頭馬拱手讓予宿敵，相信亦非潘頓所願。今次帥權沒有回到潘頓手上，續由雷神執韁，後者絕不會留手，加上剛戰贏馬的姿態及時間確實出色，如無意外可三捷。

珊翠絲
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