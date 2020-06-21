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健談馬事——勁飛聖直路賽夠贏

2020-06-21 列印
　　第一場五班一千米。「勁飛聖」大前仗未轉馬房，角逐同程得第六，表現唔太差。此役後改由大摩接手，已出賽兩次，上仗跑千四嫌長，但竟然有驚喜。復課後喜見操練加壓，做齊拍跳及試草地兩個工序，唔止頂得住，更許久未覺有此狀態，隔三周再落場爭直路賽，抽九檔好跑，夠贏。

　　第九場三班千四米。「勞動創造」上仗贏谷草一哩後，沈集成繼續對牠壓逼，隔三個月再試大閘，繼而再安排草地拍跳，此刻其狀態比上仗有過之而無不及，今次改爭千四，抽二檔，同場數匹主要對手全抽外檔，而且要靠追，相對本身條件唔算差，若因為改配潘明輝而變得好分，更加抵博。

子健
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